Через гуманитарный коридор из Восточной Гуты вышли 76 человек, в том числе 49 детей

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в понедельник 11 марта через гуманитарный коридор из занятого боевиками пригорода Дамаска – Восточной Гуты – было выведено 76 мирных жителей.

«Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в населенный пункт Эддуэр», - заявил Евтушенко, в частности.

При этом он отметил, что в Центр продолжают поступать сообщения о том, что боевики, которые используют мирных жителей как живой щит, продолжают препятствовать их выходу из Восточной Гуты и всеми способами препятствуют передвижению людей во время действия гуманитарных пауз. В результате таких действий боевиков среди мирного населения растет недовольство, которое выливается в акции протеста.