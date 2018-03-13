Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
0:44   13 Марта 2018
Весь мир
57

Через гуманитарный коридор из Восточной Гуты вышли 76 человек, в том числе 49 детей

Через гуманитарный коридор из Восточной Гуты вышли 76 человек, в том числе 49 детей

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в понедельник 11 марта через гуманитарный коридор из занятого боевиками пригорода Дамаска – Восточной Гуты – было выведено 76 мирных жителей.

 

«Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в населенный пункт Эддуэр», - заявил Евтушенко, в частности.

При этом он отметил, что в Центр продолжают поступать сообщения о том, что боевики, которые используют мирных жителей как живой щит, продолжают препятствовать их выходу из Восточной Гуты и всеми способами препятствуют передвижению людей во время действия гуманитарных пауз. В результате таких действий боевиков среди мирного населения растет недовольство, которое выливается в акции протеста.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #политика #общество #весь мир #мирные жители #гуманитарный коридор #центр по примирению #гуманитарные паузы #восточная гута #79 человек
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей Россия
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей
Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.
21:09   12 Марта 2018
103
Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом Россия

Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

20:22   12 Марта 2018
227
Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал Россия

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

19:14   12 Марта 2018
16392
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

16:41   12 Марта 2018
12698
Новости smi2.ru
Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков

 Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

 Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»