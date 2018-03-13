Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
0:47   13 Марта 2018
Россия
61

Заключенным позволят общаться со своими детьми по видеосвязи и телефону

Заключенным позволят общаться со своими детьми по видеосвязи и телефону

Отбывающие наказание в тюрьмах родители получат право общаться с детьми по телефону и видеосвязи. Соответствующий законопроект готовит ко внесению в Госдуму сенатор Андрей Кутепов.

В интервью «Парламентской газете» глава комитета Совфеда по регламенту сообщил, что поправки будут внесены в закон «об опеке и попечительстве». По словам Кутепова, переданные под опеку на время тюремного срока матери дети не имеют возможности с ней общаться, даже несмотря на современные возможности связи. Сенатор отметил, что опекуны, которые не связаны родством с ребенком, в основном не заинтересованы сохранять отношения между родителями и детьми, и поэтому не пытаются организовывать встречи.

Кутепов отметил, что органы опеки не всегда готовы «войти в положение» матерей, отбывающих наказание. По его словам, на таких родителях «ставится клеймо» неблагополучных, хотя эти родители не лишены и не ограничены в родительских правах. Таким образом, происходит разрыв психологической связи ребенка и матери, и чем старше был при разлуке ребенок, тем больнее разрыв.

Предлагается поправками в статью федерального закона «об опеке и попечительстве» закрепить, что опекуны или попечитель должны предусмотреть возможность общения между детьми и родителями по телефону и видеосвязи. Также предлагаются изменения в соответствующую статью семейного кодекса, которые закрепят право родителя-арестанта на общение с ребенком.

Автор: Олег Королев
#совфед #заключенные #родители #опека
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей Россия
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей
Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.
21:09   12 Марта 2018
103
Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом Россия

Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

20:22   12 Марта 2018
227
Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал Россия

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

19:14   12 Марта 2018
16320
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

16:41   12 Марта 2018
12684
Новости smi2.ru
Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков

 Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

 Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»