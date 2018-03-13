Заключенным позволят общаться со своими детьми по видеосвязи и телефону

Отбывающие наказание в тюрьмах родители получат право общаться с детьми по телефону и видеосвязи. Соответствующий законопроект готовит ко внесению в Госдуму сенатор Андрей Кутепов.

В интервью «Парламентской газете» глава комитета Совфеда по регламенту сообщил, что поправки будут внесены в закон «об опеке и попечительстве». По словам Кутепова, переданные под опеку на время тюремного срока матери дети не имеют возможности с ней общаться, даже несмотря на современные возможности связи. Сенатор отметил, что опекуны, которые не связаны родством с ребенком, в основном не заинтересованы сохранять отношения между родителями и детьми, и поэтому не пытаются организовывать встречи.

Кутепов отметил, что органы опеки не всегда готовы «войти в положение» матерей, отбывающих наказание. По его словам, на таких родителях «ставится клеймо» неблагополучных, хотя эти родители не лишены и не ограничены в родительских правах. Таким образом, происходит разрыв психологической связи ребенка и матери, и чем старше был при разлуке ребенок, тем больнее разрыв.

Предлагается поправками в статью федерального закона «об опеке и попечительстве» закрепить, что опекуны или попечитель должны предусмотреть возможность общения между детьми и родителями по телефону и видеосвязи. Также предлагаются изменения в соответствующую статью семейного кодекса, которые закрепят право родителя-арестанта на общение с ребенком.