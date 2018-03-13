Хейли: Резолюция США по Сирии лишит возможности наносить удары по боевикам

Представленный США в СБ ООН проект резолюции по Сирии направлен на то, чтобы не позволить России и сирийской армии наносить удары по террористам. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

По словам Хейли, если СБ ООН не примет «действенных мер» по ситуации в Сирии, то США начнут действовать самостоятельно. Она отметила, что в минувшем году после аналогичного предупреждения американская сторона нанесла ракетный удар по авиабазе Шайрат.

Накануне СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней на всей территории Сирии для оказания гуманитарной помощи населению. Засевшие в Восточной Гуте боевики продолжают обстреливать жилые районы Дамаска и гуманитарный коридор, по которому проходит эвакуация. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии ежедневно фиксирует обращения жителей, которые жалуются на тяжелые условия в плену у боевиков, а также выражают готовность покинуть район сразу, даже не пользуясь коридором.