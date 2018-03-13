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0:21   13 Марта 2018
Весь мир
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Пять человек погибли при обстреле гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Пять человек погибли при обстреле гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Мирные жители, собравшиеся у гуманитарного коридора Джисрейн для выхода из Восточной Гуты, попали под обстрел боевиков, в результате чего погибли пять человек.

Об этом в понедельник вечером сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. При этом руководитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что мирные жители пригорода Дамаска Восточной Гуты, находящейся под контролем боевиков, вышли в понедельник на митинг в населенном пункте Кафер-Батна.

Более трех тысяч человек из числа гражданского населения собрались, чтобы выразить свою поддержку сирийской армии и правительству страны, и потребовать от боевиков покинуть этот район, открыв жителям беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн. Когда мирные жители предприняли попытку воспользоваться гуманитарным коридором, боевики открыли в этом направлении огонь, в результате чего пятеро граждан погибли.

Отмечается, что аналогичный митинг против боевиков и в поддерржку САА мирные жители, находящиеся на подконтрольной боевикам территории, провели в городе Дума. Число участников митинга в настоящее время уточняется.

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #боевики #политика #обстрел #общество #весь мир #мирные жители #гуманитарный коридор #восточная гута
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