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23:59   12 Марта 2018
Весь мир
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Парижская полиция застрелила мужчину с сигнальным пистолетом

Парижская полиция застрелила мужчину с сигнальным пистолетом

Мужчина, вооруженный сигнальным пистолетом, был застрелен полицейскими в понедельник вечером в Париже.

Об этом сообщает местное издание Le Parisien, отмечая, что инцидент произошел в 15-м округе столицы Франции. Погибший мужчина, как сообщается, угрожал сигнальным пистолетом своему компаньону.

Прибывшие по вызову полицейские дважды выстрелили в нарушителя. После того, как раненый был обезоружен, полицейские попытались оказать ему медицинскую помощь, но их усилия не увенчались успехом.

Автор: Александр Люблинский
#франция #происшествия #чп #париж #полицейские #общество #весь мир #вооруженный мужчина #сигнальнй пистолет
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