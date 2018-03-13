Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Речь, судя по требованиям к соискателям, идет не только об обороне, но и подготовке нападения.

Полтора года разговоров о «русских хакерах» в заокеанских СМИ, которые президент США Дональд Трамп предпочитает называть фейк-ньюс, создали спрос в Штатах на специалистов по кибербезопасности. Причем со знанием русского языка, пусть программы и не пишут на кириллице. Что обещают и чего ждут от новобранцев «кибервойск» узнала «Политика Сегодня», изучив вакансии подрядчиков Пентагона и ЦРУ на крупнейшем сайте по поиску работы в США Indeed.com.

Львиная доля вакансий по запросу «Russian Cyber» приходится на штат Вирджиния, прилегающий к округу Колумбия. В Вашингтоне расположен Пентагон, в его пригороде, уже штате Вирджиния, штаб-квартира ЦРУ. В получасе езды от Лэнгли в небольшом городке Шантильи (Chantilly) квартируется компания SOS International LLC (SOSi), специализирующаяся на работе с разведкой США (U.S. Intelligence), преимущественно военной. Компании, известной по подрядам в Афганистане и Ираке, с 30 января требуется аналитик по киберугрозам со знанием русского языка. Вакансия новая, как и само направление для компании. Новые рынки SOSi открыла 11 сентября 2017 года с покупкой Defense Group Inc. (DGI), занимавшейся кибер-решениями для разведки США. Впрочем, DGI работала с Пентагоном преимущественно в регионах Африки и Центральной Азии. SOSi их технологии собирается использовать и для русскоязычного мира.

В обязанности нового сотрудника SOSi, согласно вакансии, войдут сбор информации и подготовка отчетов для разведки. Работать предлагается не только с деловыми или техническими документами, но и социальными сетями. Примечательно, что переводить придется не только с русского на английский, чтобы фиксировать киберугрозы, но и с английского на русский. Соискателю нужно быть гражданином США, иметь доступ к информации Top Secret, выше только уровень Crypto Secret (доступ к шифрам и кодам). Уровень зарплаты компания не раскрывает, но обещает, что претендента не будут притеснять за происхождение, цвет кожи, ориентацию.

В комментариях к вакансиям SOSi сотрудники нынешние и бывшие работу называют веселой, график ненормированным, а обеды - бесплатными.

Работать подрядчиком, а не устраиваться в штат компании CSRA, чья штаб-квартира расположена через дорогу на Арлингтон от Вашингтона, советуют те, кто уже работал. Компания, позиционирующая себя «помощником для правительства в их путешествии в цифровое будущее» и заработавшая на этом 1,3 миллиарда долларов в 2017 году, ищет аналитика по кибер-безопасности, который будет трудиться над контрактами, заключенными с Госдепом. Работать, как указано в вакансии, предстоит только с открытыми источниками. Знать соискателю нужно не только сферу IT, но и политическую обстановку в мире.

«Кандидат должен обладать острыми аналитическими способностями, любопытством, ловкостью и приспособляемостью», - отмечается в объявлении.

Кроме русского языка, либо другого, основанного на кириллице, компанию интересуют люди со знанием арабского, китайского или фарси. Зарплату не указывают. По данным анонимного сервиса размеров зарплат в США, она составляет от 63 до 67 тысяч долларов в год.

Прямым конкурентом CSRA в борьбе за обладателей аналитического склада ума, знающих русский, арабский, китайский или фарси, выступает агентство Novetta, чей офис расположен в Тайсонс-Корнер (Tysons Corner). Сотрудники пишут, что работать в основном приходится на федеральные органы. Размер зарплаты в вакансии не указывается, но вполне можно рассчитывать на 113-126 тысяч долларов в год.

Аналитиков кибер-разведки с опытом участия в информационных войнах набирает и Catapult Consultants, расположенная в Арлингтоне (Arlington). Заниматься «ветеранам» предстоит поддержкой кибер-операций для федеральных органов, занимающихся порядком. Судя по требуемым языкам, порядок наводить придется не столько в США, сколько на Ближнем Востоке, в Европе и на Украине, вряд ли в России. Украинский или русский в вакансии перечислены через предлог «или» в отличии от арабского, фарси, португальского, испанского, немецкого, румынского, латышского, эстонского, сербско-хорватского, корейского, которые разделяют в тексте объявления запятые. Чтобы попасть на работу диплома о высшем образовании не требуется, как и гражданства США. Необходим только опыт анализа информации и работы в сети.

«Работнику придется сидеть и пользоваться пальцем при наборе текста на клавиатуре компьютера», - предупреждают авторы вакансии.

В комментариях к работодателю нынешний аналитик по кибер-разведке Catapult Consultants жалуется на небольшое жалование. Судя по данным сервиса, где люди анонимно делятся размером зарплат, получает он от 67 до 73 тысяч долларов в год.

Компании CACI, основанной нобелевским лауреатом по экономике Гарри Марковицем, чья штаб-квартира расположена также в Арлингтоне, требуется не просто кибер-аналитик, а офицер виртуальных операций (Virtual Operations Officer) со знанием одного из четырех языков: русского, китайского, корейского или арабского. В вакансии не скрывается, что работать в рамках Национальной кибер-группы по принятию решений (National and Cyber Solutions Group, NCS) придется на Департамент обороны (Department of Defense, DoD).

«NCS предоставляет полный спектр разведывательной поддержки: от стратегического лидерства мышления до тактической оперативной поддержки и передовых технологий для удовлетворения самых неотложных потребностей миссии разведки», - говорится в объявлении.

Язык требуется знать как родной, и знать его интернет-версию. Эти требования важны как для английского языка, так и для иностранного. Соискателя перед трудоустройством проверят на полиграфе. Размер зарплаты по традиции не указывается. Но офицер виртуальных операций вполне может рассчитывать на оклад и премиальные выше, чем у рядового кибер-аналитика CACI, получающего 93 тысячи долларов в год.

«Малый бизнес» METIS Solutions, сопровождающий миссии Пентагона на Ближнем Востоке, в Афганистане и в Африке, интересует специалист, знакомый с недрами России и знающий русский язык. Нужно будет изучать «утопленные цели» и «подземную среду». Отчеты предоставляются военной разведке. Соискателю прежде, чем приступить к работе, потребуется пройти полиграф и правительственную проверку. Вакансия называется Аналитик подземных объектов (Underground Facility Analyst). Размер зарплаты неизвестен.

Также в Арлингтоне ищет аналитика кибер-угроз со знанием русского языка компания Acclaim Technical Services. Работать нужно будет, что не скрывают в вакансии, с Пентагоном. От соискателя требуется доступ к тайнам уровня Top Secret, гражданство США и год работы на разведку, либо департамент обороны. Военным США специалисту по кибер-угрозе нужно будет готовить отчеты и переводить документацию, которую ему предоставят, либо найдут в социальных сетях.

Чем дальше от Вашингтона, тем меньше востребованы носители русского языка для киберразведки. Но таковые все же есть. В соседнем штате Мэриленд компания General Dynamics Information Technology, в чьем активе с десяток контрактов Пентагона, ищет редактора новостей, который будет писать заметки для сайтов и пабликов Центральной Азии и России. Во Флориде компании Corso требуется русскоязычный специалист, который будет мониторить и писать в российские соцсети с разрешения департамента обороны США. Исключением, пожалуй, выглядит лишь вакансия менеджера соцсетей от компании Wargaming America, базирующейся в Техасе. Им требуется носитель русского языка, который умеет играть в World of Tanks.