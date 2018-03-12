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23:47   12 Марта 2018
Весь мир
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Белый дом не знает, кто стоит за отравлением Скрипаля, но считает это «беспределом»

Белый дом не знает, кто стоит за отравлением Скрипаля, но считает это «беспределом»

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что США считают отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «беспределом», но пока не берутся судить, кто за этим стоит.

Таким образом в Белом доме отреагировали на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй, которая ранее в понедельник обвинила Россию в причастности отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, Мэй заявила, что британскому правительству «российский след» в этом деле представляется «весьма вероятным», а также она заявила, что боевое нервно-паралитическое вещество, при помощи которого было совершено отравление, якобы было произведено в РФ. 

Комментируя обвинения британского правительства в адрес России, представитель Белого дома заявила, что в США поддерживают Великобританию в стремлении прояснить обстоятельства произошедшего и в проведении расследования. Также Сара Сандерс назвала совершенную атаку «бездумной, безответственной и дискриминационной», и заявила, что США готовы оказать содействие британской стороне в проведении расследования.

Автор: Александр Люблинский
#сша #расследование #политика #белый дом #весь мир #беспредел #помощь в расследовании #отрвление скрипаля
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