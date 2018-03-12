Белый дом не знает, кто стоит за отравлением Скрипаля, но считает это «беспределом»

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что США считают отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «беспределом», но пока не берутся судить, кто за этим стоит.

Таким образом в Белом доме отреагировали на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй, которая ранее в понедельник обвинила Россию в причастности отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, Мэй заявила, что британскому правительству «российский след» в этом деле представляется «весьма вероятным», а также она заявила, что боевое нервно-паралитическое вещество, при помощи которого было совершено отравление, якобы было произведено в РФ.

Комментируя обвинения британского правительства в адрес России, представитель Белого дома заявила, что в США поддерживают Великобританию в стремлении прояснить обстоятельства произошедшего и в проведении расследования. Также Сара Сандерс назвала совершенную атаку «бездумной, безответственной и дискриминационной», и заявила, что США готовы оказать содействие британской стороне в проведении расследования.