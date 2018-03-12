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23:31   12 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Сотни девочек были изнасилованы в британском городке при полном бездействии властей

СМИ: Сотни девочек были изнасилованы в британском городке при полном бездействии властей

В течение последних 40 лет в британском городе Телфорд при полном молчании и бездействии местных властей от рук насильников и извращенцев пострадали до тысячи девочек.

Об этом в понедельник сообщает издание Mirror, которое провело собственное расследование и выявило, что жертвами банд насильников, по большей части состоящих из уроженцев азиатских стран, становились девочки примерно 11 лет. Начиная с 1980-х годов их похищали, подсаживали на наркотики, избивали и насиловали. Местные соцработники знали о происходящем с 1990-х годов, но добиться реакции полиции удалось лишь спустя десятилетия. С 2010 по 2012 год по делам, связанным с педофилией, были задержаны порядка 200 подозреваемых, однако за решетку отправились лишь девять человек.

В то же время дети, ставшие жертвами насильников или работорговцев, в ряде случаев были подвергнуты осуждению, как преступники, а информацию о педофилах-азиатах полицейские не хранили, боясь, что их самих обвинят в расизме.

СМИ: Сотни девочек были изнасилованы в британском городке при полном бездействии властей

Как сообщает BBC News ситуация в городе накалилась до такой степени, что было предложено провести независимое расследование, а депутат Люси Аллан пригрозила, что поднимет эту тему в парламенте страны. По словам депутата, в 2016 году местные власти приняли решение не проводить по этому делу нового следствия, однако появление последних «серьезных и шокирующих» данных заставило их пересмотреть это решение.

Также СМИ сообщают, что ранее схожие скандалы разгорались в других британских городах – в Лндоне, Ньюкасле, Рочдейле и особенно в Ротереме. Во всех случаях банды приезжих насилуют и вовлекают в проституцию малолетних британок.  

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #происшествия #чп #общество #весь мир #девочки #педофилы #банды #жертвы насильников #насильники-азиаты
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