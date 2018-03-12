Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество

Российский президент Владимир Путин в понедельник вечером провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби заместителем Верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что в ходе переговоров стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании двустороннего взаимодействия и координации с целью обеспечения безопасности и стабильности в странах Персидского залива и во всем ближневосточном регионе.

Отмечается, что также в ходе переговоров были подняты вопросы РФ и ОАЭ с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в апреле 2017 года во время встречи Путина и Аль Нахайяна в Москве.

Кроме того, в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что российский президент поздравил наследного принца Абу-Даби с прошедшим недавно днем рождения.