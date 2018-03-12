Украина выставила счет российским авиакомпаниям за полеты в Крым

Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям, которые осуществляют полеты в Крым, штрафы на сумму примерно 209 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на государственную авиационную службу Украины. Отмечается, что в только 2016 году Госавиаслужба Украины начислила авиакомпаниям России, летающим в Крым, денежные штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. Агентство уточняет, что к «компаниям-нарушителям» за каждое такое «нарушение» был выставлен счет на 136 тысяч гривен (около 5,2 тысячи долларов).

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда отдали свои голоса 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.