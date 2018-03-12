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22:43   12 Марта 2018
Россия
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Путин и президент Туркмении обсудили взаимодействие на Каспии

Путин и президент Туркмении обсудили взаимодействие на Каспии

Президенты РФ и Туркмении Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов в ходе состоявшегося в понедельник вечером телефонного разговора обсудили сотрудничество на Каспии.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении, в частности, говорится, что лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонних российско-туркменских отношений, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита Владимира Путина в Туркменистан, который был нанесен в октябре 2017 года.

«Затрагивалась также тематика многостороннего взаимодействия на Каспии», - говорится в сообщении.

Также президенты отметили важность продолжения скоординированной работы, целью которой является закрепление позитивной динамики сотрудничества между нашими странами в энергетической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Автор: Александр Люблинский
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