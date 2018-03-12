Госдеп США признал, что блокировка «Северного потока-2» не повлияет на российскую политику

Госдеп США признал, что блокировка «Северного потока-2» не изменит политику России.

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости. Однако, по данным агентства, в американском внешнеполитическом ведомстве также полагают, что данные меры могут поддержать Украину.

Ранее парламент Эстонии присоединится к заявлению спикеров парламентов Латвии, Литвы и Польши, которые выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Глава парламента Эстонии Эйки Нестор отметил, что официальный Таллин рассматривает «Северный поток-2» как политический проект.