​​​​​​​Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова и коллективу Московского художественного театра в связи со смертью актера.

Также Кадыров отметил, что народного артиста СССР Олега Табакова, который являлся лауреатом госнаград и престижных премий, знали и любили несколько поколений советских и российских граждан.

«Олега Табакова будет не хватать российскому зрителю и отечественной театральной школе», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров напомнил, что Олег Табаков вырастил целую плеяду молодых талантливых актеров.