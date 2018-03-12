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21:56   12 Марта 2018
Весь мир
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Второй за сутки взрыв прогремел в американском Остине

Второй за сутки взрыв прогремел в американском Остине

Пожилая женщина пострадала в американском городе Остин в штате Техас в результате взрыва.

Об этом в понедельник сообщает местная служба скорой помощи через свой аккаунт в сети микроблогов Twitter.

В частности, сообщается, что 70-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее жизнь под угрозой. Помимо того, что пострадавшая при взрыве женщина была госпитализирована, ничего не уточняется.

Напомним: ранее полиция Остина сообщила о взрыве, в результате которого погиб 17-летний подросток и одна женщина получила ранения. По словам шефа местной полиции Брайана Мэнли, взорвалась обнаруженная рядом с одним из домов бесхозная посылка. Произошедшее было квалифицировано как убийство. В расследовании принимают участие сотрудники ФБР.

 

Автор: Александр Люблинский
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