Второй за сутки взрыв прогремел в американском Остине

Пожилая женщина пострадала в американском городе Остин в штате Техас в результате взрыва.

Об этом в понедельник сообщает местная служба скорой помощи через свой аккаунт в сети микроблогов Twitter.

В частности, сообщается, что 70-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее жизнь под угрозой. Помимо того, что пострадавшая при взрыве женщина была госпитализирована, ничего не уточняется.

Напомним: ранее полиция Остина сообщила о взрыве, в результате которого погиб 17-летний подросток и одна женщина получила ранения. По словам шефа местной полиции Брайана Мэнли, взорвалась обнаруженная рядом с одним из домов бесхозная посылка. Произошедшее было квалифицировано как убийство. В расследовании принимают участие сотрудники ФБР.

FINAL 6700blk Galindo St (1149): 2nd unrelated medical patient will not be transported. ONLY 1 patient involved & transported from the explosion to Dell Seton Medical Center with serious potentially life threatening injuries. Refer all additional questions to @Austin_Police