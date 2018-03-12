Россия и Британия могут разорвать дипотношения, заявили в Совфеде

Российская Федерация и Великобритания могут разорвать дипломатические отношения.

Именно такие последствия могут повлечь за собой высказанные премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй обвинения в адрес России о якобы ее причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил сенатор Игорь Морозов, слова которого в понедельник приводит РИА Новости.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипломатических отношений или их ограничением в виде отзыва послов», — заявил агентству Морозов.

Согласно мнению члена Совфеда, в сложившихся обстоятельствах к отзыву посла может прибегнуть как Москва, так и Лондон.