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Россия
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Россия и Британия могут разорвать дипотношения, заявили в Совфеде

Россия и Британия могут разорвать дипотношения, заявили в Совфеде

Российская Федерация и Великобритания могут разорвать дипломатические отношения.

Именно такие последствия могут повлечь за собой высказанные премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй обвинения в адрес России о якобы ее причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил сенатор Игорь Морозов, слова которого в понедельник приводит РИА Новости.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним  — разрывом дипломатических отношений или их ограничением в виде отзыва послов»,  — заявил агентству Морозов.

Согласно мнению члена Совфеда, в сложившихся обстоятельствах к отзыву посла может прибегнуть как Москва, так и Лондон.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #совфед #политика #скрипаль
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