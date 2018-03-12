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21:45   12 Марта 2018
Весь мир
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Эксперт: Обвинения Мэй в адрес РФ преследуют сразу несколько целей

Эксперт: Обвинения Мэй в адрес РФ преследуют сразу несколько целей

Британский премьер-министр Тереза Мэй в понедельник заявила, что в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери правительство Соединенного Королевства «весьма вероятным» считает «российский след».

Заявление Мэй прокомментировал независимый политический аналитик Александр Асафов, который полагает, что разыгрывающееся в Великобритании медийное шоу преследует сразу несколько целей. Его слова в понедельник вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Медийное шоу, названное британскими СМИ «химической атакой в Солсберри», остается основной темой повестки в королевстве. Обсуждаются различные версии произошедшего, проводится масштабная военная операция, в которой задействованы более 300 военнослужащих, разбит временный лагерь вокруг кафе», - заявил эксперт, в частности.

Также он отметил, что на эту тему уже высказался британский министр Борис Джонсон, а теперь к нему присоединилась и глава правительства Великобритании Тереза Мэй – все они обсуждают тему «российского следа». По мнению Асафьева, данное шоу преследует прежнюю цель – поставить под угрозу предстоящий Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в РФ. С этой же целью уже достаточно давно британские СМИ проводят всевозможные медийные провокации, в частности, они писали про «многочисленные теракты джихадистских группировок», которые якобы осуществляются, как «месть за военную компанию РФ против ИГ (запрещенной в России террористической группировки)». Сейчас, как отмечает аналитик, британские СМИ взяли новую высоту – основанные на предположениях бездоказательные обвинения.

Эксперт: Обвинения Мэй в адрес РФ преследуют сразу несколько целей

При этом Асафьев напомнил, что в списке стран-претендентов на право провести мировое первенство по футболу в 2018 году Великобритания заняла унизительное последнее место, и именно это является ответом на вопрос - зачем британцам срыв ЧМ-2018?.

«Случай с Сергеем Скрипалем, к которому ни Россия, ни Путин, ни российские спецслужбы не имеют отношения — используется как очередной способ внешнеполитического давления на Россию в своих конъюнктурных целях», - отмечает эксперт.

Также он отметил, что союзники Великобритании по коалиции используют аналогичные методы для обвинения президента Сирии Башара Асада в якобы имевших место химических атаках – они снимают об этом целые пропагандистские фильмы.

По поводу версий отравления Сергея Скрипаля Асафьев приводит версии ветеранов спецслужб, которые полагают, что это могло быть сделано в рамках обычной операции прикрытия. То есть Сергею Скрипалю, который теперь работает на британскую разведку, нужно создать новую ничем незапятнанную личность, и для этой цели, как нельзя лучше подходит история с отравлением «руками российских спецслужб», а заодно и создается напряженность вокруг Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Автор: Александр Люблинский
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