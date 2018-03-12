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21:32   12 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста Советского Союза Олега Табакова в связи с его смертью.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба белорусского главы. 

«Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек»,  — цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белорусский президент также отметил, что Табаков прожил богатую творческую жизнь. Актер, отметил Лукашенко, оставил яркий след в истории советского и российского кино и театра.

Напомним, артист скончался на 83-м году результате тяжелой продолжительной болезни. В МХТ им. Чехова 15 марта пройдет прощальная панихида.

Автор: Андрей Немов
#россия #белоруссия #табаков #общество #лукашенко
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