Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста Советского Союза Олега Табакова в связи с его смертью.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба белорусского главы.

«Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек», — цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белорусский президент также отметил, что Табаков прожил богатую творческую жизнь. Актер, отметил Лукашенко, оставил яркий след в истории советского и российского кино и театра.

Напомним, артист скончался на 83-м году результате тяжелой продолжительной болезни. В МХТ им. Чехова 15 марта пройдет прощальная панихида.