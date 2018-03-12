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21:24   12 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Президент Украины пригрозил «Газпрому» новыми убытками

Президент Украины пригрозил «Газпрому» новыми убытками

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации «Нафтогазу» обойдется «Газпрому» в полмиллиона долларов.

Как сообщает Korrespondent.net, в понедельник Порошенко на встрече с представителями бизнеса заявил, что 4,6 миллиарда долларов  — это объем денежного убытка, который «Газпром» должен компенсировать Украине. По мнению политика, тезис о важности строительства «Северного потока-2» имеет меньше сторонников. Помимо этого, заявил глава Украины, «Газпром» тянет с выполнением суда по выплатам в пользу украинского «Нафтогаза».

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #политика #нафтогаз #газпром
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