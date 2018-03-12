Именем Табакова могут назвать улицу в Саратове

Именем знаменитого актера и режиссера Олега Табакова могут назвать одну из улиц Саратова.

Соответствующее заявление сделала глава комитета саратовской областной думы по культуре Алевтина Лосина («Единая Россия»), слова которой приводит в понедельник РИА Новости.

Уроженец Саратова Табаков ушел из жизни на 83-м году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни. В детстве артист посещал театральный кружок «Молодая гвардия» Саратовского Дворца пионеров и школьников (сегодня — Дворец творчества детей и молодежи), которой руководила Наталья Сухостав.