​​​​​​​МИД РФ об обвинениях Мэй: Цирковое шоу в британском парламенте

В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на озвученные британским премьером Терезой Мэй обвинения в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй о том, что Скрипаль с дочерью якобы были отравлены произведенным в России боевым нервно-паралитическим веществом, цирковым шоу в британском парламенте и информационно-политической компанией, основанной на провокации.

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле», - добавила также представитель МИД РФ.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что британское правительство считает «российский след» в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери «весьма вероятным». Она также отметила, что Скрипаль с дочерью якобы были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое называется «Новичок», и относится к типу отравляющих веществ, разработанных Россией.