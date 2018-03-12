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Весь мир
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​​​​​​​МИД РФ об обвинениях Мэй: Цирковое шоу в британском парламенте

​​​​​​​МИД РФ об обвинениях Мэй: Цирковое шоу в британском парламенте

В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на озвученные британским премьером Терезой Мэй обвинения в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй о том, что Скрипаль с дочерью якобы были отравлены произведенным в России боевым нервно-паралитическим веществом, цирковым шоу в британском парламенте и информационно-политической компанией, основанной на провокации.

​​​​​​​МИД РФ об обвинениях Мэй: Цирковое шоу в британском парламенте

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле», - добавила также представитель МИД РФ.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что британское правительство считает «российский след» в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери «весьма вероятным». Она также отметила, что Скрипаль с дочерью якобы были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое называется «Новичок», и относится к типу отравляющих веществ, разработанных Россией.

Автор: Александр Люблинский
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