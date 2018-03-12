Новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова

Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. Она отметила, что смерть Табакова является невосполнимой утратой для анимации и всей культурной среды.

О том, что мультик будет посвящен Табакову, будет указываться в каждой новой серии.

Табаков занимался озвучкой кота Матроскина в классических сериях мультика о Простоквашино. В новых сериях кота озвучивает актер Михаил Ефремов.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни. Прощание с актером состоится 15 марта в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Похороны пройдут на столичном Новодевичьем кладбище.

Ранее стало известно, что МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли в связи с кончиной художественного руководителя Олега Табакова.