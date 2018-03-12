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20:56   12 Марта 2018
Россия
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Новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова

Новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова

Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. Она отметила, что смерть Табакова является невосполнимой утратой для анимации и всей культурной среды.

О том, что мультик будет посвящен Табакову, будет указываться в каждой новой серии.

Табаков занимался озвучкой кота Матроскина в классических сериях мультика о Простоквашино. В новых сериях кота озвучивает актер Михаил Ефремов.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни. Прощание с актером состоится 15 марта в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Похороны пройдут на столичном Новодевичьем кладбище.

Ранее стало известно, что МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли в связи с кончиной художественного руководителя Олега Табакова.

Автор: Ольга Шпакова
#культура #общество #союзмультфильм #олег табаков #простоквашино #мхт им чехова
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