Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
20:47   12 Марта 2018
Политика
226

​​​​​​​СМИ: Памятник Благодарности Красной Армии в Польше сносят в рамках декоммунизации

​​​​​​​СМИ: Памятник Благодарности Красной Армии в Польше сносят в рамках декоммунизации

В польском городе Иновроцлов в Куявско-Поморском воеводстве сносят памятник Благодарности Красной Армии, или, как его называют, памятник польско-советскому братству по оружию.

О начале демонтажа монумента, попавшего под закон о декоммунизации, в понедельник сообщает местный информационный портал Onet.

Напомним: 12-метровый памятник Благодарности польского народа Красной Армии был возведен в Иновроцлаве 65 лет назад. Теперь он попал под действие принятого в Польше закона «О декоммунизации», который предполагает уничтожение всех памятников, которые, как говорится в документе, прославляют коммунизм, или любой другой тоталитарный строй.

Автор: Александр Люблинский
#россия #польша #памятник #снос #политика #весь мир #демонтаж #памятник благодарности красной армии #закон о декоммунизации
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей Россия
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей
Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.
21:09   12 Марта 2018
103
Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом Россия

Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

20:22   12 Марта 2018
227
Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал Россия

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

19:14   12 Марта 2018
16392
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

16:41   12 Марта 2018
12698
Новости smi2.ru
Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков

 Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

 Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»