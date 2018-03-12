​​​​​​​СМИ: Памятник Благодарности Красной Армии в Польше сносят в рамках декоммунизации

В польском городе Иновроцлов в Куявско-Поморском воеводстве сносят памятник Благодарности Красной Армии, или, как его называют, памятник польско-советскому братству по оружию.

О начале демонтажа монумента, попавшего под закон о декоммунизации, в понедельник сообщает местный информационный портал Onet.

Напомним: 12-метровый памятник Благодарности польского народа Красной Армии был возведен в Иновроцлаве 65 лет назад. Теперь он попал под действие принятого в Польше закона «О декоммунизации», который предполагает уничтожение всех памятников, которые, как говорится в документе, прославляют коммунизм, или любой другой тоталитарный строй.