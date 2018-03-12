Путин поздравил лыжницу Румянцеву с двумя золотыми медалями на Паралимпиаде

Глава РФ Владимир Путин отметил ее бойцовский характер и стремление к победе.

Румянцева участвовала в Паралимпиаде впервые. 10 марта она взяла золото в биатлонной гонке на 6 километров среди стоячих спортсменов, а сегодня обошла всех соперниц на лыжной дистанции в 15 километров свободным стилем.

Как указывается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин поздравил спортсменку с триумфом и отметил ее труд, веру в себя и преданность любимому делу. Президент подчеркнул бойцовский характер Румянцевой и волю к победе, которые принесли ей два золота.

Российский лидер также отметил работу тренеров Румянцевой.