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Выглядит проигрышно: эксперт прокомментировал фейковые «голосования» за Грудинина

Выглядит проигрышно: эксперт прокомментировал фейковые «голосования» за Грудинина

На сайте КПРФ недавно были опубликованы результаты «голосования», согласно которым, большинство принимавших в них участие высказали поддержку кандидату в президенты Павлу Грудинину. 

При этом в отличие от ВЦИОМ и ФОМ, партия опирается на данные довольно сомнительных онлайн-ресурсов. Такую информацию КПРФ публикует в качестве «предвыборной аналитики».

Кроме того, данная публикация идет вразрез с требованиями Роскомнадзора, который четко обозначает правила для публикации такого рода рейтингов. Согласно требованиям ведомства, должна быть указана информация о том, кто заказал данное голосование, сколько респондентов и в каких регионах страны принимали в этом опросе участие и степень погрешности. 

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков рассказал iReactor о том, как можно расценивать этот рейтинг. 

«Кампания Грудинина сейчас выглядит проигрышно на фоне активности других кандидатов», — отметил он.

Об этом, по мнению эксперта, свидетельствует недавний митинг в Москве, собравший небольшое число людей для мероприятия второй по силе политической партии страны.

Выглядит проигрышно: эксперт прокомментировал фейковые «голосования» за Грудинина

По мнению Простакова, политтехнологи КПРФ, публикуя подобные опросы, пытаются решить сразу две задачи. Они хотят показать, что их кампания имеет успех хотя бы среди интернет-пользователей, а также намерены привлечь электорат, который, согласно результатам соцопросов, не отличается консолидированностью и желанием голосовать за кандидата Грудинина. Публикация таких результатов, уверен эксперт, не имеет ничего общего с социологическим исследованием, а является обычной подменой понятий и подтасовкой фактов.

Автор: Алла Ларионова
#россия #кпрф #опрос #политика #выборы2018 #грудинин
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