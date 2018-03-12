Движение Putin Team запустило игру-квест по биографии Путина

Движение в поддержку действующего президента России Владимира Путина Putin Team сообщило о запуске новой игры, по мотивам биографии главы государства.

«Друзья, в приложении On Russia вышел квест от Putin Team, посвященный Владимиру Путину», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

Там же отмечается, что данная игра является хорошей возможностью для участников проверить, насколько хорошо они знакомы с биографией Владимира Путина, а также узнать о президенте России что-то новое. Кроме того, в сообщении говорится, что баллы, заработанные в процессе прохождения игры, можно будет обменять на продукцию с символикой движения Putin Team.

Напомним: Движение «Команда Путина» было основано в 2017 году хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку действующего главы государства. За время существования к команде примкнули многие известные спортсмены и деятели культуры.