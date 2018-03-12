Постпред САР при ООН обвинил коалицию США в убийствах сирийцев

Возглавляемая США коалиция в САР продолжает совершать массовые убийства сирийцев, число жертв ее операций не поддается счету, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

В письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совбез, дипломат также обвиняет Соединенные Штаты и их союзников в том, что они поддерживают боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Он акцентировал внимание на инциденте от 25 февраля, когда авиация коалиции нанесла удары по деревням Шаафа и Захрат-Аллуни в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 29 мирных жителей, еще несколько десятков человек были ранены.

Джаафари подчеркнул, что коалиция до сих пор оказывает помощь боевикам ИГ и пытается на их основе сформировать сепаратистские группировки, действующие по указаниям Шатов в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Коалиция нацелена на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР, а также заинтересована в затягивании сирийского кризиса, указал в документе дипломат. Он призвал Совбез положить конец военным преступлениям коалиции.