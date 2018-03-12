Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

Какие изменения произошли с Россией-аграрной страной, как решили проблему продовольственной безопасности и что еще предстоит сделать.

Для начала — несколько непридуманных обрывков разговоров из разных лет. Просто, чтобы напомнить — как непросто складывались отношения еды и наших граждан.

Конец 80-х:

Повезло, удалось достать венгерскую курицу.

Начало 90-х:

Что на ужин? Мы сегодня богатые, выбирай — голландский консервированный колбасный фарш или китайская свиная тушенка (и то, и другое, если кто забыл — редкая гадость).

Середина 2000-х:

А в этом магазине хоть один русский продукт есть? Соленые огурцы – и то из Индии.

Начало 2010-х:

Вот почему немецкая колбаса дешевле нашей? Вроде и везти ее надо за несколько тысяч километров, и валютой платить...

Вторая половина 2010-х, наши дни:

Ха-ха, смотри — аргентинская говядина. Да кто ж ее брать будет за эти деньги? Да и брянская — гораздо лучше.

А вот печенье — очень вкусное, и в красивой пачке, у нас в семье его любят, уж точно импортное... Как Подмосковье?!

Картошка, 10 сортов. И сплошь наша. И не гнилая, и не перемороженная. Могут же, значит, если захотят!

Масштаб перемен станет еще заметнее, если обратиться к статистике. По данным АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли), доля отечественных товаров в сетевых магазинах находится в диапазоне 85-90%, а в некоторых — превышает 90%. Если вспомнить, что бананы и апельсины у нас не растут, а из-за непродуманной антиалкогольной компании 80-х страна практически лишилась виноградников, станет понятно — это уже практически предел, больше не будет.

Проще говоря, уже на бытовом уровне заметно — страна решила проблему продовольственной безопасности. В послании президента Владимира Путина это прозвучало даже как-то скромно: «Ещё в начале 2000-х годов мы серьёзно зависели от поставок импортного продовольствия. Ситуация кардинальным образом изменилась».

На самом деле, Россия в последние годы стала одним из крупнейших в мире экспортеров зерна. Впервые за многие десятилетия. А унизительный для страны с нашими традициями импорт зерна — давно прекратился.

А российские производители растительных масел — уже давно заметные участники мирового рынка. Может, вы пока и не увидите в европейском супермаркете знакомую бутылку подсолнечного масла, но шанс, что картошку пожарят именно на нем — довольно велик.

И это не прошло мимо внимания президента:

«Нам предстоит сделать следующий шаг. Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела».

Именно «нарастить». Российская мясо — свинина, говядина, курятина и индюшатина — уже заметна на рынках многих стран мира, прежде всего в Азии. И это даже несмотря на то, что прорваться на эти рынки российским производителям было непросто — чего стоит, например, необходимость получения сертификата халяльности при поставках мраморной говядины в мусульманские страны.

Логика в этой части послания — примерно та же, что и в других экономических программах. Надо уходить от экспорта сырья (в данном случае — зерна) и переходить к товарам с высокой долей добавленной стоимости.

В сущности, мясо — продукт переработки зерна, несколько килограмм на килограмм. Меньше — на курятину, больше — на свинину, еще больше на говядину. Сроки откорма и окупаемости расположены в том же порядке. А это, кстати, и ответ на вопрос — почему сначала исчезли венгерские куры и американские окорочка, потом — бразильская свинина, а говядина — пока еще только теснит импортную.

То есть, можно вывозить не зерно, его в этом году много, а продукты его переработки. Президент, кстати, поздравил аграриев с рекордным урожаем зерна за всю историю страны – 134 миллиона тонн.

«Это больше, чем рекордный урожай в Советском Союзе. В 1978 году было зафиксировано предыдущее достижение – 127,4 миллиона тонн. - сказал Владимир Путин, - Сейчас мы регулярно выходим на урожаи за 100 миллионов тонн».

Россия уже вернула себе статус великой аграрной державы, и президент ставит перед страной новые задачи: экспорт продовольствия в ближайшие четыре года превысит импорт, доля фермерских хозяйств будет заметно расти, а сами фермеры – будут защищены от давления и недобросовестной конкуренции со стороны крупных агрохолдингов. Ну и главное – существенным образом повысится качество жизни в селе.

В своём послании Путин пообещал, что вернётся к конкретным мерам поддержки аграриев на Всероссийском сельскохозяйственном форуме. Участие в нём президент принял 12 марта в Краснодаре. И вот – конкретные меры, среди которых: продление льготных тарифов на перевозку зерна по железной дороге на следующие зерновые сезоны; размещение государственного заказа на разработку и производство новой, российской техники для селекции; продолжение грантовой поддержки фермерских хозяйств.

При этом на развитии фермерства в России Владимир Путин сделал особый акцент. За 17 лет благодаря государственным мерам поддержки доля фермерской продукции выросла в четыре раза. А новые слова и поручения президента дают уверенность в том, что рост продолжится. Дело не только в сохранении грантов, на средства которых в России уже появилось около 18 тысяч новых фермерских хозяйств. Теперь законопроект уже разработан: гражданам и хозяйствам, впервые обратившимся за арендой земельного участка для создания сельхозпроизводства, этот участок будет выделяться безо всякого тендера. А ставки по аренде как минимум четыре года не будут превышать размера земельного налога.