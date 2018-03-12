Террористы применили химическое вещество в Восточной Гуте, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что члены запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» применили в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество.
Его слова в понедельник приводит РИА «Новости». Небензя отметил, что инцидент имел место 5 марта. В результате атаки пострадали 30 мирных жителей.
«Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии», — подчеркнул российский постпред.
Сирийские власти, добавил он, имеют полное право проводить контртеррористическую операцию на территории государства. Пригород Дамаска, по словам постпреда, до сих пор остается «рассадником террористов».