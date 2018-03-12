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20:01   12 Марта 2018
Россия
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В московском аэропорту «Шереметьево» вновь появятся места для курения

В московском аэропорту «Шереметьево» вновь появятся места для курения

Места для курения вновь будут оборудованы в московском аэропорту «Шереметьево» в 2018 году.

Такие планы были обнародованы в материалах системы «СПАРК-Маркетинг». В частности, сообщается, что компания АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ), которая является оператором аэропорта, объявила конкурс на поставку семи павильонов для курения с вытяжной системой в течение первого полугодия текущего года.

Специальные места для курения табака на открытом воздухе планируется оборудовать в терминалах D, E и F южного терминального комплекса воздушной гавани, и в терминалах В, С1 и С2 – северного комплекса. Внутри каждого павильона, размеры которого, по предварительным данным, составят четыре метра в длину, два в ширину, и 2,85 метра в высоту, будет стоять по два стола на трех ножках. Также павильоны будут оборудованы датчиками присутствия, по которым будут включаться освещение и вентиляция. Стоимость павильонов, согласно предварительной оценке, составит 3,95 миллиона рублей.

Также в конкурсной документации отмечается, что основанием для закупки оборудования для павильонов для курения послужили рекомендации консалтингового агентства Skytrax из Великобритании.

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #аэропорт #шереметьево #общество #оборудование #конкурс #павильоны #места для курения
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