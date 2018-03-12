Россия не запретит ввоз белорусского молока при позитивных итогах проверки

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт допустил, что Россия не откажется от поставок молочных продуктов из Белоруссии в случае позитивных итогов проверки.

Такое заявление глава ведомства сделал в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей, пишет ТАСС. По словам Данкверта, в настоящее время российская сторона согласует с белорусской механизм инспекций. Он подчеркнул вероятность того, что ввоз молочной продукции из Белоруссии не будет прерван, если проверка закончится положительно и сторонам удастся найти общий язык.

Он также объяснил перенос срока введения этих ограничений с 6 на 15 марта тем, что стороны согласовывают ряд вопросов. В интересах Белоруссии не затягивать с инспекцией, подчеркнул Данкверт и отметил, что Россия надеется провести инспекцию белорусских предприятий, беспокоящих Россельхознадзор, 19 марта.