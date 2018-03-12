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19:55   12 Марта 2018
Россия
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Россия не запретит ввоз белорусского молока при позитивных итогах проверки

Россия не запретит ввоз белорусского молока при позитивных итогах проверки

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт допустил, что Россия не откажется от поставок молочных продуктов из Белоруссии в случае позитивных итогов проверки.

Такое заявление глава ведомства сделал в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей, пишет ТАСС. По словам Данкверта, в настоящее время российская сторона согласует с белорусской механизм инспекций. Он подчеркнул вероятность того, что ввоз молочной продукции из Белоруссии не будет прерван, если проверка закончится положительно и сторонам удастся найти общий язык.

Он также объяснил перенос срока введения этих ограничений с 6 на 15 марта тем, что стороны согласовывают ряд вопросов. В интересах Белоруссии не затягивать с инспекцией, подчеркнул Данкверт и отметил, что Россия надеется провести инспекцию белорусских предприятий, беспокоящих Россельхознадзор, 19 марта.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #белоруссия #россельхознадзор #инспекция #молоко
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