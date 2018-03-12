Сирийские военные обнаружили подземную химлабораторию террористов

Сирийские правительственные силы нашли подземную химическую лабораторию террористов в одном из освобожденных районов Восточной Гуты.

Видеозапись из лаборатории появилась на YouTube-канале Arabia Reports в понедельник.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC сообщил о том, что химоружие в Сирии применяют террористические группировки. По словам российского лидера, боевики совершают военные преступления, чтобы обвинить в этом законного сирийского президента Башара Асада.