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19:36   12 Марта 2018
Россия
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Минобороны опровергло заявление о нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии

Минобороны опровергло заявление о нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии

Российское оборонное ведомство опровергло заявление властей Эстонии о якобы произошедшем нарушении российским авиасудном Ил-76 их воздушного пространства.

Ранее Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR), ссылаясь на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии, сообщила о том, что самолет Минобороны РФ Ил-76 якобы вошел в воздушное пространство Эстонии без разрешения. По их данным, инцидент якобы произошел близ острова Вайндло.

Эстонские военные сообщили, что российский самолет находился в чужом воздушном пространстве около минуты. МИД Эстонии вызвал к себе посла России и вручил ему ноту.

Автор: Ольга Шпакова
#эстония #минобороны #политика #ил-76
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