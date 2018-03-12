Минобороны опровергло заявление о нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии

Российское оборонное ведомство опровергло заявление властей Эстонии о якобы произошедшем нарушении российским авиасудном Ил-76 их воздушного пространства.

Ранее Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR), ссылаясь на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии, сообщила о том, что самолет Минобороны РФ Ил-76 якобы вошел в воздушное пространство Эстонии без разрешения. По их данным, инцидент якобы произошел близ острова Вайндло.

Эстонские военные сообщили, что российский самолет находился в чужом воздушном пространстве около минуты. МИД Эстонии вызвал к себе посла России и вручил ему ноту.