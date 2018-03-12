Глобальный рост возобновляемой энергетики удваивается каждые 5.5 лет
Глобальный рост возобновляемой энергетики, к примеру, ветряной и солнечной, удваивается в мире каждые 5.5 лет
Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Организации объединенных наций (ООН). Данные опубликованы со ссылкой на ЮНЕП — программу ООН, которая способствует координации окружающей среды на общесистемном уровне.
Глобальный рост возобновляемой энергетики, например, ветряной и солнечной, удваивается каждые 5.5 лет - ЮНЕП pic.twitter.com/PBcbpR8O44— ООН (@UnitedNationsRU) March 12, 2018