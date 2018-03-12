Гимнаст Степко, представлявший Украину и Азербайджан, станет гражданином РФ

Уроженец Украины 23-летний гимнаст Олег Степко, который на Олимпиаде 2012 года в Лондоне представлял родную страну, а на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выступал за Азербайджан, на днях получит российский паспорт.

Об этом со ссылкой на личного тренера спортсмена Владимира Кочнева сообщает ТАСС, отмечая, что сразу после получения российского гражданства гимнаст выступит на Чемпионате РФ в Казани.

«Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт», - рассказал тренер.

Также он отметил, что Олег Степко, после выступления на российском первенстве в Казани, в том случае, если он хорошо себя проявит, возможно сможет претендовать на место в национальной сборной РФ.

Напомним: помимо того, что Степко дважды выступал на Олимпийских Играх, он в 2013 году, представля Украину, завоевал золото Чемпионата Европы в упражнениях на брусьях, а в 2015 году, выступая за Азербайджан, получил бронзу Чемпионата мира в той же дисциплине. С 2017 года спортсмен принял решение получать российское гражданство и с тех пор тренируется в Новосибирске.