Российские эксперты предложат меры реагирования на рост пошлин на сталь в США

Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Американский лидер Дональд Трамп 9 марта распорядился ввести таможенные пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции. Документ начинает действовать спустя 15 дней после подписания. Размер пошлин будет составлять 25% для стали и 10% для алюминия для всех государств, которые импортируют эту категорию товара в Америку.

Глава Соединенных Штатов объяснил введение такой меры тем, что необходимо защитить местных производителей.

В ответ на распоряжение Трампа торговый представитель РФ в Америке Александр Стадник отметил, что такие меры приводят к росту протекционистских настроений и негативно сказываются на рынке.