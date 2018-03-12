Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
19:24   12 Марта 2018
Россия
65

Российские эксперты предложат меры реагирования на рост пошлин на сталь в США

Российские эксперты предложат меры реагирования на рост пошлин на сталь в США

Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Американский лидер Дональд Трамп 9 марта распорядился ввести таможенные пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции. Документ начинает действовать спустя 15 дней после подписания. Размер пошлин будет составлять 25% для стали и 10% для алюминия для всех государств, которые импортируют эту категорию товара в Америку.

Глава Соединенных Штатов объяснил введение такой меры тем, что необходимо защитить местных производителей.

В ответ на распоряжение Трампа торговый представитель РФ в Америке Александр Стадник отметил, что такие меры приводят к росту протекционистских настроений и негативно сказываются на рынке.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #дворкович #трамп #сталь #пошлины #аллюминий
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей Россия
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей
Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.
21:09   12 Марта 2018
103
Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом Россия

Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

20:22   12 Марта 2018
227
Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал Россия

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

19:14   12 Марта 2018
16394
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

16:41   12 Марта 2018
12700
Новости smi2.ru
Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков

 Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

 Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»