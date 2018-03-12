Посольство РФ в Лондоне рассказало об угрозах российским журналистам

Российское посольство в Лондоне сообщило, что в результате антироссийской компании, развернутой в британской прессе, российские журналисты в Великобритании начали получать угрозы в свой адрес.

Как сообщает в понедельник диппредставительство, антироссийская компания была развернута в прессе Великобритании на фоне идущего расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом посольство России выразило свое возмущение антироссийской компанией в прессе, ведущейся при попустительстве британских властей и оказывающей психологическое воздействие на жителей страны, а также давление на следствие.

«Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов», - говорится в опубликованном сообщении.

Агентство ТАСС, которое приводит сообщение российского посольства в Лондоне об угрозах российским журналистам, отмечает, что комментариев представителей диппредставительства по этому поводу получить пока не удалось.