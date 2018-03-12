Путин соболезнует семьям погибших при крушении самолета в Катманду
Полиция подтвердила гибель 49 человек в результате авиакатастрофы в столице Непала.
Российский лидер Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших. Президент РФ пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при крушении самолета частной бангладешской авиакомпании US-Bangla рядом с международным аэропортом Катманду имени Трибхувана.
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७८ यात्रु बाेकेकाे यूएस बंगलाको विमान दुर्घटना भएपछि विमानस्थल पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । pic.twitter.com/ukrX6fhPsE— Vijay Kumar Baudel (@vijaybaudel) March 12, 2018
विमानस्थल दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ४९ पुग्यो, सवै शव टिचिङ अस्पतालमा संकलन गरिँदै: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा विमान अवतरण गर्ने क्रममा भएको आगलागीमा परी मृत्यु हुनेकाे संख्या ४९ पुगेकाे छ । मृतकको शव टिचिङ… https://t.co/7nseOKeY3E via @enayapatrika pic.twitter.com/p1yUuhCra0— नयाँ पत्रिका (@enayapatrika) March 12, 2018