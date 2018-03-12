Путин пообещал увеличить господдержку на социальное развитие сел

Глава РФ Владимир Путин пообещал увеличить размер государственной поддержки, выделяемой на развитие социальной сферы в селах.

В ходе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре президент подчеркнул необходимость наращивания социального развития села, при котором нужно действовать опережающими темпами.

Российский лидер также отметил, что заявки на развитие сельских территорий всегда превышают возможности бюджета. По словам Путина, правительство регулярно поддерживает диалог с коллегами в регионах, которые должны вносить свой посильный вклад в развитие своих же территорий.