Путин назначил нового посла России в Судане

Новым послом РФ в Судане указом президента России Владимира Путина назначен сотрудник профильного департамента Министерства иностранных дел Владимир Желтов.

Указ президента России о назначении Желтова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Судане в понедельник был опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Судан», - говорится в документе.

При этом на сайте российского внешнеполитического ведомства размещена информация о том, что Владимир Желтов возглавляет отдел в Департаменте Северной Африки и Ближнего Востока МИД РФ.