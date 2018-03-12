Путин назначил нового посла России в Судане
Новым послом РФ в Судане указом президента России Владимира Путина назначен сотрудник профильного департамента Министерства иностранных дел Владимир Желтов.
Указ президента России о назначении Желтова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Судане в понедельник был опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Судан», - говорится в документе.
При этом на сайте российского внешнеполитического ведомства размещена информация о том, что Владимир Желтов возглавляет отдел в Департаменте Северной Африки и Ближнего Востока МИД РФ.