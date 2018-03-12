Матвиенко соболезнует родным и близким Табакова

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко направила высшую правительственную телеграмму в Московский Художественный театр имени Чехова.

По ее словам, умер величайший мастер — Олег Павлович Табаков. Это известие глубоко потрясло всех. Народный артист СССР был замечательным, светлым, мудрым человеком. Табаков полностью отдавал себя искусству и людям. Он сделал многое не только для культуры РФ, но и россиян. Дарил зрителям тепло и радость.

«Прошу передать мои самые искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича», — добавила Матвиенко.