Матвиенко соболезнует родным и близким Табакова
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко направила высшую правительственную телеграмму в Московский Художественный театр имени Чехова.
По ее словам, умер величайший мастер — Олег Павлович Табаков. Это известие глубоко потрясло всех. Народный артист СССР был замечательным, светлым, мудрым человеком. Табаков полностью отдавал себя искусству и людям. Он сделал многое не только для культуры РФ, но и россиян. Дарил зрителям тепло и радость.
«Прошу передать мои самые искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича», — добавила Матвиенко.
Умер Олег Табаков, великий актер великой эпохи: ушел человек, которого любила вся страна pic.twitter.com/twFTrPBaRS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2018 г.