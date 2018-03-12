Ушедшего из жизни известного российского артиста Олега Табакова похоронят 15 марта.

Об этом сообщили в МХТ им.Чехова Федеральному агентству новостей. Известно, что прощальная панихида начнется в стенах театра в 11:00 и закончится в 14:00 по мск.

Напомним, во вторник стало известно о смерти Олега Табакова. Ему было 82 года.

О госпитализации артиста в Первую градскую больницу СМИ сообщили в конце ноября прошлого года. Позднее появлялись сообщения о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В последнее время артист почти не приходил в сознание.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также многочисленным поклонникам и ученикам актера, режиссера театра и кино Табакова. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин также принес соболезнования родным и близким выдающегося актера.

«Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича», — написал Собянин в Twitter.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает смерть Табакова невосполнимой утратой. Она назвала артиста величайшим мастером, сделавшим много для культуры России.

«Трудно поверить, что Олега Павловича больше нет с нами», — говорится в телеграмме спикера Совфеда.

Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Спиркина, участвовшая в постановках «Табакерки», в беседе с «Политэкспертом» заявила, что Табаков для нее является абсолютным примером того, как нужно нести ответственность за людей, как стоит делать свое дело, не только получая прибыль, но и получая удовольствие.