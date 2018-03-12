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19:13   12 Марта 2018
Россия
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Олега Табакова похоронят 15 марта

Олега Табакова похоронят 15 марта

Ушедшего из жизни известного российского артиста Олега Табакова похоронят 15 марта.

Об этом сообщили в МХТ им.Чехова Федеральному агентству новостей. Известно, что прощальная панихида начнется в стенах театра в 11:00 и закончится в 14:00 по мск.

Напомним, во вторник стало известно о смерти Олега Табакова. Ему было 82 года.

О госпитализации артиста в Первую градскую больницу СМИ сообщили в конце ноября прошлого года. Позднее появлялись сообщения о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В последнее время артист почти не приходил в сознание. 

Олега Табакова похоронят 15 марта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также многочисленным поклонникам и ученикам актера, режиссера театра и кино Табакова. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Кремля. 

Мэр Москвы Сергей Собянин также принес соболезнования родным и близким выдающегося актера.

«Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича», — написал Собянин в Twitter.

Олега Табакова похоронят 15 марта

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает смерть Табакова невосполнимой утратой. Она назвала артиста величайшим мастером, сделавшим много для культуры России.

«Трудно поверить, что Олега Павловича больше нет с нами», — говорится в телеграмме спикера Совфеда.

Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Спиркина, участвовшая в постановках «Табакерки», в беседе с «Политэкспертом» заявила, что Табаков для нее является абсолютным примером того, как нужно нести ответственность за людей, как стоит делать свое дело, не только получая прибыль, но и получая удовольствие.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #соболезнования #табаков #общество #прощание #мхт им чехова
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