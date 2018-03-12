Путин призвал провести инвентаризацию сельхозземель

Российский лидер Владимир Путин призвал провести инвентаризацию сельскохозяйственной земли и наладить ее оборот.

В ходе своего выступления на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре он подчеркнул необходимость налаживания нормального оборота земли с учетом того, что земли много, но она не используется по прямому назначению.

Ранее президент Владимир Путин в ходе форума рассказал о намерении расширить систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран, которые наиболее интересны для российской стороны в этой сфере.