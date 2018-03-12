Миф о депрессивности российского сельского хозяйства неактуален — Путин

Российский лидер Владимир Путин отметил, что в отрасль пришли инвестиции и создаются новые рабочие места.

По его словам, миф о вечном депрессивном состоянии сельского хозяйства уже никому не интересен. Президент РФ напомнил, что 20 лет назад российское государство закупало зерно за границей. Сейчас РФ — крупнейший экспортер пшеницы и зерна.

«Отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций», — сказал Владимир Владимирович.