Миф о депрессивности российского сельского хозяйства неактуален — Путин
Российский лидер Владимир Путин отметил, что в отрасль пришли инвестиции и создаются новые рабочие места.
По его словам, миф о вечном депрессивном состоянии сельского хозяйства уже никому не интересен. Президент РФ напомнил, что 20 лет назад российское государство закупало зерно за границей. Сейчас РФ — крупнейший экспортер пшеницы и зерна.
«Отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций», — сказал Владимир Владимирович.
Президент посетил Национальный центр зерна в Краснодаре и встретился с сотрудниками института https://t.co/qq8QRLPiCl— Президент России (@KremlinRussia) March 12, 2018