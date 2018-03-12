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18:22   12 Марта 2018
Россия
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Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

Систему российских сельхоз-атташе за рубежом расширят на 14 стран для работы с наиболее интересными для РФ рынками.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который проходит в Краснодаре. По словам российского президента, система сельхоз-атташе нуждается в развитии, поэтому было принято решение расширить эту систему на 14 стран.

Как сообщалось ранее, Путин в ходе мероприятия рассказал о том, что поручил правительству проработать дополнительные механизмы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #политика #краснодар #сельхоз-атташе
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