Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

Систему российских сельхоз-атташе за рубежом расширят на 14 стран для работы с наиболее интересными для РФ рынками.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который проходит в Краснодаре. По словам российского президента, система сельхоз-атташе нуждается в развитии, поэтому было принято решение расширить эту систему на 14 стран.

Как сообщалось ранее, Путин в ходе мероприятия рассказал о том, что поручил правительству проработать дополнительные механизмы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей.