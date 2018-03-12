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18:35   12 Марта 2018
Россия
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Путин пообещал передать саудовскому королю благодарность российских сельхозпроизводителей

Путин пообещал передать саудовскому королю благодарность российских сельхозпроизводителей

Руководитель компании «Мираторг» Виктор Линник в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей отметил поддержку государства в части доступа российских производителей говядины на рынок Саудовской Аравии.

В частности, Линник рассказал, что российские аграрии совместно с Россельхознадзором в течении примерно трех лет пыталась получить доступ к рынку Саудовской Аравии, проведя многократные переговоры на техническом уровне. В конце концов, спустя два месяца после встречи президента России с королем Саудовской Аравии, доступ к рынку был получен и сейчас туда уже начала поступать российская говядина.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что передаст королю СА Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду, что российские аграрии рады поставлять говядину в его страну.

«Я обязательно передам королю Саудовской Аравии ваши аплодисменты и радость», - пообещал президент России сельхозпроизводителям.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #экономика #политика #саудовская аравия #благодарность #общество #весь мир #король саудовской аравии #российская говядина #российские аграрии #сельхозпроизводители
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