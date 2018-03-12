Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

В 2015 году колумнист «Политики Сегодня» четыре дня пытался сдать бумаги на временное проживание в России. В 2018-ом документы для вида на жительство приняли сразу же.

5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин указом упразднил Федеральную миграционную служба России, а ее функции и полномочия передал созданному при МВД Главному управлению по вопросам миграции. Спустя два года я на своем опыте убедился, насколько верным было это решение.

Я политический мигрант из Украины. Так вышло, что три с половиной года назад, мне пришлось покинуть родину и первое, чем я занялся в России, это решением вопросов связанных с «легализацией». С тех пор я два раза серьезно столкнулся с российской федеральной миграционной службой и могу сказать с полной ответственностью, что за это время она сделала колоссальный шаг вперед. По крайней мере, в Москве, где я оформлялся.

Бардак 2015 года

Те, кто когда-либо посещал здание ФМС России в Москве по адресу ул. Новослободская, 45, не дадут мне соврать. Первое, что бросалось в глаза, это тотальный бардак во всем, который начинался еще на подходе. За сотню метров до входа вас начинали атаковать решалы и зазывалы, которые давали контакты «нужных» людей, способных помочь вам в решение ваших проблем. О чем идет речь вы начинали понимать уже со следующих пятидесяти метров, когда видели несколько группок людей, создающих живые очереди для получения талона к тому или иному «специалисту».

И первое разочарование вас ждало сразу. Вы вдруг выясняли, что сегодня вы никак не можете решить свой вопрос, потому, как количество «номерков» ограничено, а очередь надо занимать спозаранку, а в некоторых случаях и накануне. Зайдя в здание, вы сталкивались с очередной проблемой. Сотни возбужденных и злых людей, которые выстрадали свою очередь, смотрят на вас как на врага народа и готовы вцепиться вам в глотку при первой же попытке сделать неверное движение, которое, по их мнению, позволит вам опередить их в стремлении получить заветный официальный статус.

Передать все те семь кругов ада, в рамках одной статьи трудно. Скажу лишь, что у меня все процедуры, связанные с получением статуса РВП (разрешение на временное проживание), не считая тех, которые проводятся за пределами ФМС, заняли четыре глобальных вылазки с тратой каждый раз фактически целого рабочего дня. А еще куча нервов и очень тягостных впечатлений.

И, как сказали потом знающие ситуацию люди, мне еще очень повезло.

Даже не хочу разбираться, кто и зачем все это наворотил, но скажу честно, те десятки тысяч рублей, которые запрашивал за решение всех моих проблем первый зазывала во время моего первого визита, к концу этой эпопеи уже не казались мне такими уж и необоснованными цифрами. Как говорится, все познается в сравнении.

2018 год, Многофункциональный миграционный центр в «Сахарово»

С тех пор прошло два года и мне вновь пришлось столкнуться с неизбежностью. Скажу честно, очередной визит в ФМС после всех мытарств конца 2015 года, я откладывал как мог. Но когда отступать уже было некуда (статус РВП дается на три года и подавать на следующий, ВНЖ (вид на жительство), можно не позднее чем за полгода до его истечения), я собрав все необходимые документы (справки, сертификаты, копии) и приготовившись к наихудшему, отправился в новый Многофункциональный миграционный центр по городу Москве в «Сахарово».

Хотя нет, не так. Был еще один интересный и важный эпизод.

Сходу даю вам совет. Не ищите в сети помощи от кучи навязчивых сайтов, красиво маскирующихся под «официальный сахаровский сайт». Им нужны ваши деньги, причем которые они хотят получить просто так, пользуясь вашей неопытностью. Вероятно, их понасоздавали те, кто ранее выставлял «решунов» под дверями центра ФМС на Новослободской, 45. Они до сих пор ищут тех «лохов», которые клюнут на их уловки, и тем самым обеспечат им их безбедное существование.

Ради интереса я поинтересовался о стоимости таких услуг. Мне, после изучения моей физиономии при помощи оценивающего взгляда «специалиста», выставили сумму примерно в 100 000 рублей, расставшись с которыми я, по заверениям оценщика, буду спать спокойно. Я пообещал подумать и отправился на станцию метро «Анино», откуда специальный автобус «МЦ—1» всего за 55 рублей довез меня до «Сахарово». Прямо под крыльцо.

И тут мой опытный взгляд сразу уловил кардинальные изменения, которые произошли с российской миграционной службой за последние два года. Вместо какого-то филиала восточного рынка меня встретил практически образцовый военизированный порядок. В «Сахарово» создано несколько рубежей отсечения, которые защищают главное здание от «непрошенных» гостей.

Рубеж первый, расстояние от Москвы. Просто так без дела, и не собрав полного пакета документов вы уже туда не поедете. А это сразу резко уменьшает количество слоняющихся и вечно путающихся под ногами случайных людей.

Рубеж второй. Граждане России (кроме сотрудников) без уважительной причины на территорию объекта не допускаются.

Рубеж третий. Первоначальная проверка комплектности документов проводится вне основного здания на проходных («входах» от 1 до 7). Причем, проводится быстро и без особых проволочек. Очень важный момент. Если чего-то у вас не хватает, то очень многие бумаги вы можете получить прямо в «Сахарово» (я только нотариуса, который может заверить ваш паспорт, там не нашел). Как я понял схему работы центра, при необходимости уже к вечеру вы можете получить почти полный пакет документов и записаться на следующий день на «сдачу».

Поход к специалисту также сам по себе очень интересен.

Как было в 2015 году. Специалист изучив ваши документы и обнаружив там ошибку отправляет вас ее исправлять. А это новые мучения в получении талона и прочие испытания. И так вас могут завернуть много раз.

В 2018 году работник центра сразу вам выдает все ваши ошибки и предлагает два варианта. Либо вы сами все исправляете и приходите на следующий удобный для вас день (причем вас сразу же на него и запишут), либо берете платную услугу центра (5000 рублей + 100 рублей комиссия банка «Мир») и вам в тот же день могут помочь все исправить (хотя тут могут быть варианты, например, отправить все-таки на завтра). Мне повезло и я, будучи записан на 10.00, уже в 12.00 был принят платным «экспертом» с целью исправления найденных недочетов, а в 14.00 уже ехал домой со справкой в кармане о приеме моих документов…

И тут я сразу вспомнил свой визит в московскую юридическую фирму, которая за свои услуги просила «всего лишь» 100 000 рублей. Как по мне жулики все они, которые до сих пор хотят своим существованием убедить гостей России, что в стране за последние годы ничего не изменилось. Очень много изменилось. И еще больше изменится, как только сократится количество тех «решунов», которые привыкли кормиться на трудностях населения.

В общем, мой вывод таков. МВД за два года смогло выстроить такую систему работы Миграционной службы, которая искоренила многие старые перекосы в ее работе (в том числе и скрытую коррупцию). И меня это очень радует.

П.С. Да, еще есть много недоработок (о которых я могу написать отдельную статью), но это все это в конце концов мелко и решаемо.

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