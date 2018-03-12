Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Российский лидер Владимир Путин дал распоряжение Кабмину РФ проанализировать дополнительные механизмы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей.

В ходе своего выступления на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который проходит в Краснодаре, президент отметил, что представители малого бизнеса в этом сегменте сообщают о трудностях при получении льготных кредитов, в связи с чем просит правительство Российской Федерации проанализировать эту ситуацию и предложить оптимальные решения.

Ранее Путин назвал Дальний Восток, Азово-Черноморский бассейн и северо-западное направление ключевыми направлениями для экспорта российской продукции.