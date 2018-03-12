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18:11   12 Марта 2018
Общество
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Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Российский лидер Владимир Путин отметил, что к началу 2019 года планируется привести к нормативному состоянию 50,6% региональных дорог.

По его словам, необходимо ускорить работу и привести региональные дороги в нормативное состояние. Этот вопрос нужно проработать отдельно с регионами и правительством.

 «Обратим на это обязательно внимание дополнительно», — сказал Путин. 

Президент РФ отметил, что сейчас нормативное состояние региональных дорог составляет 48,6%. Рост слишком маленький, подчеркнул Путин и добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с правительством. 

«Но рост на 4%  — маловато», — заключил Путин.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #дороги #общество
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