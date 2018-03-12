Иностранные зрители ЧМ-2018 смогут выехать за пределы РФ по электронной форме FAN ID

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что иностранные зрители Чемпионата мира по футболу 2018 года смогут выехать за пределы России по электронной форме паспорта болельщика (FAN ID).

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что изменения в законодательстве страны касаются сроков въезда в РФ туристов по FAN ID. Иностранные зрители и не имеющие гражданства лица смогут въехать в Россию в течение периода, который начнется за десять дней до первого матча ЧМ и заканчивается в день проведения последней игры чемпионата. Таким образом, прибыть по FAN ID в страну иностранным гражданам можно будет с 4 июня по 15 июля этого года.