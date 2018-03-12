Путин рассказал о ключевых направлениях для экспорта российской продукции

Путин прибыл на Всероссийский форум сельхозпроизводителей в Краснодар.

В ходе своего выступления на мероприятии российский лидер Владимир Путин напомнил о своем послании Федеральному собранию, в котором говорил, что Россия намерена через четыре года поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну.

Он отметил, что ключевыми направлениями по развитию инфраструктуры являются Дальний Восток с его выходами на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а также северо-западное направление и Азово-Черноморский бассейн, где пока имеются инфраструктурные ограничения.

Президент также подчеркнул необходимость повышения эффективности инструментов поддержки экспортеров.